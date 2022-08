Modestie : Mbappé se désigne lui-même dans le top 3 du Ballon d'Or

Kylian Mbappé s'est auto-désigné sur le podium du prochain Ballon d'Or, derrière l'immense favori Karim Benzema et aux côtés du Sénégalais Sadio Mané, a affirmé le champion du monde français au magazine France Football dans un entretien paru samedi. «Je dirais Benzema, moi et Mané», a-t-il répondu lorsqu'il lui a été demandé de soumettre son «top 3», au lendemain de la publication de la liste des 30 nommés.

39 buts et 26 passes en 2021-2022

Le Ballon d'Or, remis le 17 octobre à Paris, a changé de format pour cette édition: il ne couronne plus le meilleur joueur sur une année civile mais sur la saison sportive, en mettant dorénavant en avant «les performances individuelles» et le «caractère décisif et impressionnant» des postulants. Mbappé, auteur en 2021-22 de 39 buts et 26 passes décisives en club toutes compétitions confondues, n'a toutefois remporté que la Ligue 1 la saison dernière.