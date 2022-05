Football : Mbappé va trancher, le PSG et le Real dans l’attente

L’avenir indécis de l'attaquant français, qui hésite entre le Paris SG et le Real Madrid, continue de tenir en haleine le monde du football, dans l’attente d’un dénouement, peut-être dès ce samedi.

«Ils sont très peu à connaître la vérité»

«Toutes les négociations sont terminées... On a un accord avec Madrid et Paris. Maintenant, à Kylian de choisir», a résumé sa mère, Fayza Lamari, au média égyptien Kora Plus, vendredi. Aucun indice ne laisse transparaître une tendance. «Les deux offres se valent... D’un côté on a notre image (Madrid) et de l’autre le financier... Pas beaucoup d’écart», a-t-elle poursuivi. Tout juste le joueur a-t-il assuré qu’il allait communiquer sa décision «avant» le début du prochain rassemblement de l’équipe de France, le 28 mai. Mais celle-ci pourrait intervenir dès ce week-end, selon la presse française.