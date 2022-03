Football – Mbappé voyagera bien à Madrid avec le Paris St-Germain

Pour Ancelotti, «Mbappé jouera»

En conférence de presse ce mardi à Madrid, l’entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, a clairement laissé sous-entendre qu’il s’attendait à ce que Kylian Mbappé puisse jouer mercredi soir. «J’ai été footballeur, et je ne souhaite de blessure à aucun joueur, jamais. Mais vu ce qu’il lui est arrivé hier (lundi), je crois que Mbappé va pouvoir être aligné. Nous, on va préparer le match en pensant que Mbappé pourra jouer. Notre plan, ce n’est pas seulement un plan pour stopper Mbappé, mais pour stopper, Neymar, Di Maria, Messi... tous les bons joueurs dont dispose le PSG. On veut faire un match complet, défendre bien, bien jouer avec et sans ballon. On devra être intelligents.» / AFP