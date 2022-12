Mondial 2022 : C'est fou, triplé de Mbappé, la France revient à 3-3

La tension monte, dimanche au stade de Lusail, terminus d'un Mondial 2022 atypique et décrié au Qatar, avant l'imminente finale (16h) entre l'Argentine de l'astre Lionel Messi et la France de la comète Kylian Mbappé, chacune tendue vers le rêve d'une troisième étoile. Les nombreux et bruyants supporters argentins, habillés du mythique maillot blanc à rayures bleu ciel, ont commencé à investir l'enceinte flambant neuve de près de 90 000 places, symbole de la démesure de l'émirat gazier, avec force chants et sifflets, déjà, quand le visage de Mbappé est apparu sur les écrans géants.