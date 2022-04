Football européen - Le PSG se ressaisit grâce à un grand Mbappé

Le PSG, qui conserve douze points d'avance sur Marseille (2e) et en compte désormais quinze sur Rennes (3e), a marqué par Neymar (12e, 90e), Mbappé (28e et 67e, ses 16e et 17e buts de la saison en L1) et Messi (73e). Lorient a réduit le score par Terem Moffi (56e) et reste 16e avec un seul point d'avance sur Saint-Etienne (18e et barragiste), qu'il recevra lors de la prochaine journée.