McCain, éclaboussé par l’affaire Freddie Mac

Le directeur de campagne du candidat républicain aurait reçu de l’argent de l’organisme de refinancement bancaire, coulé par la crise financière.

Citant deux sources anonymes, présentées comme proches de l'affaire, le New York Times affirme que la société de lobbying de M. Davis a reçu au total 500 000 dollars depuis 2005 pour des activités de consultant. Le directeur de campagne de McCain avait annoncé avoir pris congé de son entreprise en 2006. Mais il en est resté actionnaire, et a continué à toucher des dividendes. Selon le journal, Freddie Mac a continué à verser de l'argent à la société de Rick Davis, sachant que celui-ci serait en bonne position pour influencer John McCain après son élection éventuelle à la Maison Blanche.

Le camp républicain s'est empressé de minimiser les liens entre la campagne de McCain et les géants du refinancement hypothécaire. Rick Davis avait assuré lundi qu'il n'avait jamais travaillé directement pour Fannie Mae (un autre organisme de financement hypothécaire) et Freddie Mac. Ces derniers jours, les républicains ont tenté de lier l'équipe de campagne démocrate au fiasco des organismes de refinancement. L'état-major de John McCain a notamment accusé Jim Johnson et Franklin Raines, deux anciens hauts responsables de Fannie Mae et partisans d'Obama, d'avoir bénéficié de parachutes dorés. M. Johnson, qui travaillait pour l'équipe démocrate, a démissionné alors que M. Raines a démenti avoir conseillé le candidat démocrate.