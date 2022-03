McCartney critique le père de Michael Jackson

L’ancien Beatles, qui avait travaillé avec Michael Jackson dans les années 1980, affirme que Joe, le père de la star, est l'un des responsables des troubles dont le chanteur souffrait.

Après le décès de Michael Jackson, Paul McCartney avait adressé ses condoléances à la mère du «roi de la pop» et au reste de sa famille, écartant le père de la star de ses pensées.

«Je ne sais pas avec certitude si violence physique il y a eu ou non, mais je sais que lors d’une interview télévisée le journaliste a demandé ‘Avez-vous battu Michael?’ et Joe a répondu ‘Je ne l’ai jamais frappé, je l’ai fouetté’. Je ne veux pas juger ça mais j’ai la conviction que cela a contribué à provoquer certains des troubles dont Michael souffrait», a déclaré Paul McCartney précisant que Michael Jackson ne lui a jamais parlé directement de ses problèmes, «on ne faisait que sortir et nous amuser».