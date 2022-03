McLaren et Ferrari sont dans les choux

Stefano Domenicali et Martin Whitmarsh, les présidents des deux écuries de Formule 1 ont constaté vendredi à Melbourne un renversement de la hiérarchie de la discipline.

Les deux écuries, qui ont remporté quatorze des dix-huit courses en 2008, semblent loin du compte en 2009. Vendredi, le champion du monde en titre, Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) n'a signé que le 18e chrono de la deuxième séance d'essais libres, à 1 seconde et 7/10 de Nico Rosberg (Williams). Felipe Massa et Kimi Räikkönen (Ferrari), sont quant à eux auteurs des dixième et onzième chronos de cette deuxième séance.