Etats-Unis: «Mec, tu réalises ce que tu as attrapé, là?»

États-Unis : «Mec, tu réalises ce que tu as attrapé, là?»

Certes, Andy Moore n’a pas gagné le concours de pêche auquel il participait, il y a quelques jours dans le Nebraska. L’Américain gardera tout de même un souvenir ému de cette journée, qui lui a valu son moment de gloire dans les médias. L’homme était en pleine compétition quand sa ligne de pêche a touché ce qui semblait être une pierre. Après avoir lâché quelques jurons, Andy a regardé de plus près à quoi il avait affaire. «Ah ouais, c’est assez cool», s’est-il dit en découvrant de quoi il s’agissait.

Un squelette s’était en effet intégré à la pierre. «J’ai pensé que c’était un squelette de gros poisson-chat ou un truc du genre, datant de l’année dernière», raconte-t-il à WOWT. Pas plus impressionné que cela, le pêcheur a pris des photos de la pierre et l’a laissée où elle était. Il a ensuite posté les images sur les réseaux sociaux. Rapidement, des internautes ont compris que la découverte d’Andy n’avait rien de banal. «Euh mec, tu savais que c’est un fossile vieux de 90 millions d’années sur cette photo?», a réagi l’un d’entre eux. «Tu réalises ce que tu as attrapé, là?», s’est exclamé un autre internaute.