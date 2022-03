Meccano investit

La marque de jeu de construction centenaire Meccano gagne à nouveau de l’argent après avoir traversé des périodes difficiles.

Tout commence en 1898 à Liverpool quand Franck Hornby invente un jeu de construction à base de vis et d’écrous en métal. L'usine de Calais, ouverte en 1959, est aujourd’hui le seul site de production de la marque.

En recherche d’innovation et pour toucher un public plus large, Meccano sortira en septembre 2008, un robot high-tech à construire, le «Spykee» compatible iPod, équipé d’une carte wi-fi, d’une webcam, d’un micro, d’un MP3, d’un haut-parleur et de deux moteurs. L’usine calaisienne de 6 500 m2 fabrique chaque année environ un million de boîtes de jeux de construction.