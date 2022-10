«Mes sourcils sont tombés» : Méconnaissable, Édouard Philippe dit souffrir d'alopécie

Celui qui est redevenu maire du Havre a expliqué être atteint d'une «seconde maladie auto-immune», l'alopécie. Une maladie dont souffre notamment la femme de Will Smith et qui est donc à l'origine de la violente gifle infligée à Chris Rock lors de la dernière cérémonie des Oscars. Elle se caractérise par une accélération de la chute des cheveux et/ou des poils.

«Très récemment, mes sourcils sont tombés», a indiqué Édouard Philippe. «Je me suis longtemps demandé à quoi servait un sourcil. Eh bien, cela sert à se faire remarquer quand ça tombe!», a-t-il lancé, visiblement à l'aise avec cette maladie. «Je suis en pleine forme, je fais de la boxe deux fois par semaine (...) Et croyez-moi, je me sens bien dans ma peau!», a conclu celui qui préside le mouvement «Horizon», parti de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron.