Atteint d'un cancer du poumon : Méconnaissable, Florent Pagny «va très bien»

Le chanteur français s'est fendu d'une petite vidéo pour donner de ses nouvelles et elles sont plutôt bonnes.

Sa dernière vidéo sur les réseaux datait du 25 janvier dernier: Florent Pagny annonçait qu'il était atteint d'un cancer du poumon et qu'il entrait dans un protocole de chimiothérapie pour se soigner. Trois mois et demi plus tard, c'est avec son humour habituel qu'il en a publié une autre pour donner de ses nouvelles: «Vous avez remarqué que je n'étais pas très réseaux sociaux donc je ne vous ai pas imposé une série Netflix sur mon traitement et mon histoire». Avant de poursuivre: «Mais maintenant qu'elle est bientôt derrière moi, puisqu'il ne me reste plus qu'une chimio, je peux vous dire que je vais très bien».

«J'ai un peu changé de look» - ceux qui suivent l'émission ''The Voice'' dans laquelle il est coach ont aperçu son crâne rasé lors de la dernière émission diffusée samedi dernier - «un peu obligatoirement parce que c'est le traitement qui veut ça mais ça va je vais m'y faire et ça va passer».

«Le protocole a plutôt bien marché»

Il a ensuite abordé les détails médicaux: «Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimios - ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette - donc tout de suite derrière on a envoyé du lourd derrière avec la radiothérapie et des chimios plus intensives».

Et de remercier ceux qui l'ont aidé et l'aident encore: «Très bien accompagné médicalement et par [s]a moitié et [s]es enfants», il a été très touché par «ces milliers de messages et de témoignages d'amour, de soutien, de bonnes ondes. Je pense que ça aussi, ça a contribué à me permettre de passer cette histoire de cette manière».

L'interprète de «Savoir aimer» est désormais tourné vers l'avenir. «Je vais finir les ''The Voice'', je vais finir la chimio. Ensuite j'irai me renforcer, me remplumer, et puis si tout se passe bien, on se retrouve l'année prochaine pour terminer ce que j'ai commencé», à savoir la grande tournée de ses 60 ans.