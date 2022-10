Réseaux sociaux: Méconnaissable, Madonna est comparée à Marilyn Manson

Selon de nombreux internautes, Madonna ressemble de plus en plus au chanteur Marilyn Manson.

D’ordinaire, Madonna peut compter sur le soutien inconditionnel de sa communauté. Pourtant, il semble que certains de ses membres n’hésitent plus à la critiquer ouvertement. La chanteuse, qui viendrait de faire son coming out , a publié ce dimanche 9 octobre sur Instagram une vidéo qui a provoqué de vives réactions parmi ses abonnés.

Ce n’est ni son mutisme ni son air hagard qui les ont choqués, mais le fait que l’artiste américaine soit devenue méconnaissable. «Vous ne ressemblez désormais plus à Madonna», «L’ancienne version de vous me manque», «Elle ne ressemble plus à Madonna aujourd’hui. C’est triste, j’aurais pensé qu’elle accepterait de vieillir et montrerait aux femmes qu’elles n’ont pas besoin de changer», regrettent des internautes. «Qu’avez-vous fait à Madonna? Où est-elle?», «Qui est cette personne?», «Que vous est-il arrivé?» s’interrogent certains d’entre eux.