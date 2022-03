Ski acrobatique - Médaillé olympique, il dort dans un parking à Kiev

Oleksandr Abramenko a un plan: rejoindre son entraîneur à Mukachevo. «Je vais en voiture, je prends l’essentiel avec moi. De la nourriture et ma médaille olympique», raconte-t-il au quotidien américain.

Le «New York Times» précise que le monde du ski acrobatique tente d’aider l’Ukrainien, et notamment la Suisse. Andreas Isoz aurait ainsi levé des fonds et prévoyait de se rendre à Mukachevo - ou au plus proche de la frontière ukrainienne - pour distribuer les ressources.