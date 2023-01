Il part soigner des populations indigènes à travers le monde

Depuis trente ans, il effectue une mission de six semaines, tous les deux ans, en intégrant l'organisation allemande German Doctors.

«Je reviens toujours au Luxembourg avec les deux pieds sur Terre, comme on dit». Jean-Claude Leners, médecin au Grand-Duché, est un sexagénaire qui a choisi de mettre son expérience au profit des plus démunis à travers le monde. Depuis trente ans, il effectue une mission de six semaines, tous les deux ans, en intégrant l'organisation allemande German Doctors. L'objectif est d'intervenir dans des régions reculées, auprès de populations dites indigènes.