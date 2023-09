Médecine esthétique: Peut-on sentir des lèvres refaites en les embrassant?

Juste après l’injection, les lèvres sont tuméfiées, puis atteignent le volume désiré quelques jours plus tard.

Attendre quelques jours avant le premier baiser

«Vous pouvez embrasser après une intervention de comblement des lèvres, mais votre bouche peut être sensible immédiatement après l’intervention. Certains patients présentent un gonflement et des ecchymoses qui durent quelques jours», indique Angela Sturm, chirurgienne esthétique texane, sur YouTube. Elle suggère quand même d’attendre 24 heures après l’intervention avant d’embrasser quelqu’un: «Pour réduire le risque d’infection, le temps que les minuscules points d’injection cicatrisent».

Selon elle, les lèvres retrouveront un aspect naturel au bout d’une semaine. «La qualité des produits ayant été améliorée, il y a peu de chances de sentir qu’une injection a été effectuée», estime son confrère new-yorkais, Thomas W. Loeb. Selon lui, les premiers jours suivant le traitement, les lèvres peuvent sembler fermes et les patients peuvent avoir l’impression que leurs lèvres sont solides au toucher, comme gonflées ou bouffies. «Elles auront une sensation naturelle quelques jours plus tard», explique-t-il sur son site Internet.

Éviter les pailles et l’alcool

«C’est tout à fait possible d’embrasser après une injection, mais soyez doux. Pas de morsure, qui pourrait causer de nouvelles inflammations», précise Deepak Dugar, chirurgien plastique californien, sur TikTok.

Thomas W. Loeb recommande également d’éviter de prendre des analgésiques ou d’autres types d’anticoagulants et de consommer de l’alcool, afin de prévenir les ecchymoses. Les médecins pratiquant ces injections conseillent aussi de ne pas fumer et de ne pas boire avec des pailles, pendant quelques jours, pour éviter un mauvais alignement et ainsi ne pas déformer la bouche.