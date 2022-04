Média au Luxembourg : Mediahuis ferme son imprimerie à Luxembourg, 26 employés dans l'incertitude

LUXEMBOURG – Mediahuis Luxembourg (anciennement Saint-Paul Luxembourg) va fermer son imprimerie à Luxembourg-Gasperich. Le Wort et l'hebdomadaire Contacto seront imprimés en Belgique.

La décision de fermer l'imprimerie de Luxembourg-Gasperich met l'avenir professionnel de 26 employés en péril. L'entreprise n'envisage pas de plan social et dit qu'elle tentera de trouver une «solution acceptable» pour les 26 employés concernés, dont un certain nombre d'imprimeurs et de mécaniciens «hautement qualifiés et expérimentés». Les bâtiments de l'imprimerie de Gasperich, qui appartiennent à la société immobilière de l'archevêché de Luxembourg, Lafayette S.A., devront être libérés d'ici le premier trimestre 2024, a encore indiqué l'entreprise de médias.