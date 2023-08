«L'essentiel Radio» revient en mode costaud pour la rentrée

MIKL fera équipe avec Manon Saidani, ancienne journaliste sur IDF1 et actrice dans des séries télé comme «Premiers baisers». L'ex-femme de Christophe Dechavanne et l'animateur belge vous préparent une émission libre de ton autour de l’info quotidienne débattue avec les auditeurs.

MIKL débarque dans les rangs de la radio «Hits and News» de 15 à 19 h.

Plus que cinq dodos et ils seront là, pour vous booster du matin au soir. Incontournable depuis son lancement en 2016, L'essentiel Radio prépare sa grande rentrée. Dès lundi 4 septembre, la radio francophone n°1 au Luxembourg qui a enregistré plus de 11% de parts de marché lors des derniers sondages ILRES, va encore monter en puissance.