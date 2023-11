Méditerranée: Cinq tués dans l’accident d’un avion militaire américain

«Jill et moi prient pour les familles et les amis qui ont perdu un proche aimé -- une partie de leur âme», a réagi dans un communiqué le président américain Joe Biden. «Notre nation entière partage leur chagrin». Après l’attaque du Hamas du 7 octobre, Washington a apporté un soutien militaire à Israël et a renforcé ses forces dans la région – notamment avec le porte-avions USS Gerald R. Ford et d’autres navires de guerre.