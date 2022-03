Indian Wells – Medvedev au tapis, Djokovic redeviendra N1

Indian Wells : Medvedev au tapis, Djokovic redeviendra N°1

Gaël Monfils, au culot et au panache, s'est offert un succès renversant aux dépens du N.1 mondial Daniil Medvedev, qui ne le sera d'ailleurs plus dès lundi prochain, pour avancer en 8e de finale du Masters 1000 d'Indian Wells.

«C'était génial. Je me sens bien, je me sens fort. Je suis assez heureux en ce moment», s'est-il réjoui. Medvedev espérait passer enfin le cap des 8e pour sa cinquième participation. Il devra encore attendre. Et dans ce désert californien qui ne lui réussit pas, cet échec se double de la perte assurée de sa place de N.1 mondial, au profit de Novak Djokovic, absent car non vacciné contre le Covid.