Tennis – Open d'Australie : Medvedev, double finaliste, tombe dès le 3e tour

Daniil Medvedev, 8e mondial et finaliste des deux dernières éditions, a été éliminé dès le troisième tour par l'Américain Sebastian Korda (31e) 7-6 (9/7), 6-3, 7-6 (7/4), vendredi à Melbourne.

«C'est incroyable, j'ai fait ce qu'il fallait malgré les hauts et les bas dus à la tension», s'est réjoui l'Américain de 22 ans dont le père Petr a remporté l'Open d'Australie en 1998, soit deux ans avant la naissance de Sebastian. Ce dernier a effectivement pris Medvedev à son propre jeu en le contrôlant du fond du court. Il a toujours été devant au score, obligeant le Russe à lui courir après.

Korda gagné par la nervosité

Ainsi dans le premier set, Korda a pris les devants avec un double break pour mener 4-1 et, si Medvedev a recollé à 6-6, c'est bien l'Américain qui s'est imposé dans le jeu décisif. Puis dans le deuxième set, Korda a réussi le break d'entrée pour mener 3-0 et a conservé l'avantage jusqu'au bout. Il a de nouveau pris le service de son adversaire d'entrée de troisième manche, pour mener 2-0, mais Medvedev est revenu à 4-4 et semblait reprendre confiance.