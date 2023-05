Tennis: Medvedev remporte à Rome son premier tournoi sur terre battue

Le Russe Daniil Medvedev, tête de série N.3, a remporté dimanche son premier tournoi sur terre battue en s’imposant en finale du Masters 1000 de Rome contre le Danois Holger Rune (N.7) 7-5, 7-5. Medvedev, que personne n’attendait à pareille fête dans un tournoi où il n’avait jamais gagné un match lors de ses trois précédentes participations, décroche le 20e titre de sa carrière, dont 18 ont été obtenus sur dur et un sur gazon.

«Je détestais la terre battue, maintenant c’est certain qu’elle me plaît un peu plus», s’est amusé le Russe, qui avait toujours perdu son premier match lors de ses trois participations précédentes en 2018, 2019 et 2021.