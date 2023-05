Medvedev appelle à «éliminer physiquement» Zelensky

«Une citerne avec des produits pétroliers a pris feu dans le village de Volna dans le district de Temryuksky. L’incendie s’est vu attribuer le plus haut degré de gravité», a écrit Véniamine Kondratiev, sans mentionner la cause du sinistre. «Selon des informations préliminaires, il n’y a ni mort ni blessés» et il n’existe «aucune menace contre les résidents» du village, a-t-il ajouté. «Tout ce qui est possible est fait pour que le feu ne s’étende pas davantage».