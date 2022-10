Medvedev: «Le premier épisode s’est joué, il y en aura d’autres»

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a accusé lundi la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine de préparer des attaques «terroristes» et un «soulèvement militaire» au Bélarus, après avoir annoncé le déploiement d’un groupement militaire «régional» avec Moscou.

«L’entraînement en Pologne, en Lituanie et en Ukraine de combattants comprenant des radicaux bélarusses, pour mener des sabotages, des actes terroristes et un soulèvement militaire dans le pays, devient une menace directe», a-t-il déclaré lors d’une réunion avec des responsables militaires, en accusant l’UE et les Etats-Unis de chercher à «aggraver la situation».