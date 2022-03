Selon une étude : Méfiez-vous des hommes les plus attrayants

Certes, ils sont sexy. Mais une étude d'une université londonienne met en lumière qu'ils sont aussi les plus égoïstes. Ce qui ne serait pas le cas des femmes...

La nouvelle vous rassure-t-elle? Selon l'étude effectuée par l'université Brunel de Londres, les hommes les plus attrayants seraient, pour beaucoup, des égoïstes. Pour parvenir à leurs conclusions, les psychologues ont rassemblé un panel de 125 hommes et femmes. Ils ont mesuré et numérisé leurs corps avec un scanner 3D afin d'établir notamment le ratio taille-poitrine pour les hommes et taille-hanches pour les femmes. Ils ont ensuite demandé à des personnes du sexe opposé de juger et de noter le panel.