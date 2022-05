Rumeur: Megan Fox déjà mariée et enceinte? Machine Gun Kelly laisse planer le doute

Question balayée

Les représentants du couple n’ont pas répondu immédiatement à la demande de Page Six qui souhaitait savoir s’ils étaient mariés et/ou s’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Plus tôt dans la soirée, le couple a balayé la question d’un journaliste qui lui demandait s'il allait suivre les traces de Kourtney Kardashian et Travis Barker et se marier rapidement à Las Vegas.