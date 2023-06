Concert au Luxembourg: Megan Fox dans les travées de la Rockhal?

Getty Images via AFP

C’est un des couples les plus sulfureux de la planète people: Machine Gun Kelly et Megan Fox sillonnent actuellement l’Europe dans le cadre de la tournée du rappeur. L’actrice a décidé de suivre son chéri sur les routes, elle a été aperçue à Londres et Berlin la semaine dernière. Alors pourquoi pas avenue du Rock n’Roll mardi prochain à l’occasion du concert de son chéri à la Rockhal?