Taille haute ou taille basse?: Megan Fox déteste ce vêtement tendance

L’actrice, qui lance sa propre collection en partenariat avec la marque Boohoo, ne comprend pas l’engouement pour ce vêtement: «Comme chaque femme, je me dis: je viens de manger, je ne vais pas porter ce jean taille basse et un crop top. Je veux que les femmes ressentent de la joie lorsqu’elles enfilent mes vêtements. Il s’agit évidemment de confiance en soi, mais aussi de s’amuser quand on s’habille». Pour cela, elle préfère les pantalons et les jupes à taille haute.