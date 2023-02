Los Angeles : Megan Fox et Machine Gun Kelly auraient rompu

Est-ce que tout est fini entre Megan Fox et Machine Gun Kelly? Tout porte à le croire depuis que l’actrice a publié un message lourd de sens, dimanche, sur Instagram. On y voit une photo d’elle face à un miroir, avec la citation en légende: «You can taste the dishonesty / it’s all over your breath» (En français: «Tu peux goûter la malhonnêteté / elle est partout dans ton souffle»). Il s’agit d’une phrase issue du single de Beyoncé, «Pray You Catch Me», que la chanteuse avait écrite en 2016, après avoir appris l’infidélité de son mari, Jay-Z.