Elle tourne la page: Megan Fox fait (enfin) recouvrir le tatouage dédié à son ex

Machine Gun Kelly appréciera sans doute: sa future femme a fait recouvrir le tatouage en hommage à Brian Austin Green avec qui elle a été mariée de 2010 à 2021 et avec qui elle a eu Noah Shannon, 11 ans et Bodhi Ransom, 9 ans. Un tattoo placé dans un endroit très sexy, sur le pelvis, tout en bas du ventre, où était écrit «Brian». La comédienne a fait confiance au célèbre tatoueur Jesse Krydick qui a publié le résultat sur Instagram.

«J’ai pu cacher complètement l'ancien tatouage sous le nouveau serpent et les fleurs qu'elle voulait…», s’est félicité l’artiste. La star de «Transformers» a une dizaine de tatouages sur le corps. Elle s’est notamment fait tatouer une phrase du «Roi Lear» de Shakespeare dans le dos: «We will all laugh at gilded butterflies» («Nous rirons tous des papillons dorés»), une invitation à se méfier des apparences. Sur le bras droit, un portrait de Marilyn Monroe et sur le flanc droit, elle affiche aussi quatre longues lignes: un poème qu’elle a écrit elle-même.