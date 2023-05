Confessions: Megan Fox n'a «jamais aimé» son corps

Getty Images via AFP

«J'ai une dysmorphie corporelle. Je ne me vois jamais comme les autres me voient», a confié Megan Fox - qui fête ses 36 ans ce mardi - au magazine Sport Ilustrated dont elle fait la une du numéro spécial maillots de bain. «Il n'y a jamais eu un moment de ma vie où j'ai aimé mon corps, jamais», a-t-elle ajouté, indiquant qu'elle travaillait pour parvenir à s'apprécier.

Un désamour de son apparence qui l'accompagne depuis toujours et dont elle ignore l'origine puisque cela n'a rien à voir avec son éducation. «Ce n’était pas dans mon environnement, car j’ai grandi dans un monde très religieux où les corps n’étaient même pas reconnus».

Celle qui a été découverte en 2007 dans «Transformers» aspire aujourd'hui à être autre chose qu'une enveloppe qui pose pour Maxim et FHM.

«Megan Fox accepte humblement sa beauté époustouflante tout en cherchant simultanément à être vue et appréciée comme la femme de l'intellect et de la beauté intérieure», indique le rédacteur en chef de Sport Illustrated. On la découvre sur une plage de république dominicaine dans une magnifique tenue bijou signée Celia Kritharioti Couture.