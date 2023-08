Etats-Unis: Megan Fox va sortir un recueil de poésie

Megan Fox ajoute une nouvelle corde à son arc. Ce mardi, l’actrice de 37 ans s’est emparée de son compte Instagram pour annoncer la future publication d’un recueil de plus de 70 poèmes. Son post dévoile la couverture du livre intitulé «Pretty Boys Are Poisonous» (ndlr: les jolis garçons sont toxiques).

Sur une seconde photo, on peut lire le message suivant: «Ces poèmes ont été écrits pour tenter d’extirper la maladie qui a pris racine en moi à cause de mon silence. J’ai passé ma vie entière à garder les secrets des hommes, mon corps souffre de porter le poids de leurs péchés. Ma liberté vit dans ces pages et j’espère que mes mots pourront inspirer d’autres personnes à reprendre leur bonheur et leur identité en utilisant leur voix pour éclairer ce qui a été enterré, mais pas oublié, dans l’obscurité.»