Festival aux États-Unis : Megan Thee Stallion, «Coach des filles sexy», met le feu à Coachella

Megan Thee Stallion, l'une des rappeuses les plus acclamées des Etats-Unis, a rassemblé des milliers de fans autour de la scène principale du festival Coachella samedi soir, où elle a livré un spectacle des plus torrides.

«Coachella. Êtes-vous prêtes mes hotties (filles sexy)», surnom qu'elle donne à ses fans, a lancé Megan Thee Stallion sous une avalanche d'applaudissements à l'ouverture de son premier spectacle à l'un des festivals de musique les plus regardés du monde, vêtue d'un body futuriste à string argenté et un corset moulé. La jeune femme de 27 ans a fait une rétrospective de ses tubes, dont «Big Ole Freak» et «Body», mais au lieu de son débit acéré - qui avait parfois du retard sur la piste de fond - ce sont ses mouvements de danse rendus possibles par des cuisses incroyablement fortes qui ont volé la vedette.

«Je marche et parle comme un mac car je le suis», a craché la rappeuse Megan Pete, née à Houston et lauréate d'un Grammy, en se pavanant sur la scène. «Où sont mes hotties?», a-t-elle crié en direction de la foule, comme un clin d'oeil à sa chanson «Hot girl summer», sortie en 2019 qui l'avait propulsé vers la gloire. Cheveux flottant et twerks claquant encore plus fort que ses barres, Megan a fait honneur à son statut de Reine des hotties, devenant suggestive avec le micro et attirant les cris de la foule avec des mouvements de danse mimant la fellation.