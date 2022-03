Los Angeles : Megan Thee Stallion se lance dans le cinéma

La rappeuse sera bientôt à l’affiche d’une comédie musicale où elle fera ses premiers pas d’actrice.

C’est un défi de taille pour Megan Thee Stallion. La rappeuse, qui passera par les Ardentes de Liège le 7 juillet, va faire ses premiers pas au cinéma dans une comédie musicale intitulée «F- -king Identical Twins», aux côtés d’acteurs reconnus tels que Megan Mullally («Will & Grace») et Nathan Lane («The Producer»). Le film racontera l’histoire de deux hommes d’affaires qui s’affrontent et qui apprennent qu’ils sont des jumeaux séparés à la naissance.

Ravie qu’on lui donne sa chance en tant qu’actrice, l’Américaine de 27 ans, qui vient d’obtenir son bachelor, a partagé la nouvelle ce jeudi sur son compte Instagram, suivi par plus de 27 millions d’abonnés. De multiples émotions la traversent. «Je suis si enthousiaste, je me sens si bénie et anxieuse à la fois. Je ressens tellement de trucs», a écrit la star qui a «hâte» que ses fans puissent la voir sur grand écran.