Grande-Bretagne : Meghan a reçu d'«ignobles» menaces de mort venant de l'extrême droite

Lépouse du prince Harry, a reçu d'«ignobles» menaces de mort quand elle et son mari étaient encore des membres actifs de la famille royale britannique, a affirmé un haut responsable de la police.

Meghan, une actrice américaine métisse, et Harry, fils cadet du roi Charles III, ont décidé en 2020 de prendre leurs distances avec la famille royale et déménagé aux États-Unis. Lors d'une interview fracassante en mars 2021, le couple a lancé des accusations de racisme et d'insensibilité contre la famille royale.