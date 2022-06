Affaire à Buckingham: Meghan accusée de «cruauté émotionnelle» et «manipulation»

Or, depuis l’été 2021, plus personne ne souhaiterait témoigner contre l’ancienne actrice. Un peu plus d’un an après le lancement de l’enquête, le Palais ne veut plus évoquer cette affaire et il n’y aura pas de déclaration publique sur ce rapport. D’ailleurs, il ne sera jamais rendu public, cela afin d’apaiser les tensions entre la famille royale britannique et les Sussex, qui sont détestés. Lors de son interview avec Oprah Winfrey, en mars 2021, Meghan avait évoqué les rumeurs la disant odieuse avec son personnel. Outrée, elle avait alors affirmé que Buckingham Palace utilisait les médias pour «colporter un récit entièrement faux».