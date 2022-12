Sur Netflix : «Meghan est devenue un bouc émissaire du palais»

La quatrième (et dernière!) bande-annonce du documentaire consacré à Harry et Meghan est offensive.

«Il y avait une sorte de guerre contre Meghan et j'ai vu des preuves qu'il y avait un briefing négatif du palais»: au début du dernier trailer annonçant les trois derniers épisodes de «Harry et Meghan» (diffusé jeudi), l'avocate britannique de l'ex-actrice américaine donne le ton. Le couple a décidé de bombarder la famille royale et son fonctionnement.