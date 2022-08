Royaume-Uni : Meghan et Harry de retour au pays en septembre

Le couple, installé en Californie, reviendra en Angleterre en septembre 2022 pour soutenir des œuvres de charité qui leur sont chères.

Les époux feront un voyage éclair en Europe à la fin de l’été 2022. REUTERS

Bonne nouvelle pour les fans du duc et de la duchesse de Sussex: ils se rendront en Angleterre et en Allemagne début septembre 2022. «Le prince Harry et Meghan sont enchantés de rendre visite à plusieurs œuvres de charité qui leur sont chères début septembre 2022», a révélé un porte-parole du couple, récemment menacé par un puma , à CNN.

Le site précise que les parents d’Archie et de Lillibet iront d’abord à Manchester, le 5 septembre 2022, au One Young World, un sommet réunissant de jeunes leaders issus de tous horizons et provenant de monde entier. Le lendemain, ils participeront, à Düsseldorf en Allemagne, à un événement des Invictus Games (compétition multisports pour soldats et vétérans de guerre blessés), créés par Harry.

Finalement, le 8 septembre 2022, Meghan et Harry assisteront au WellChild Awards en Angleterre (association caritative qui milite pour des soins à domicile des enfants dont Harry est ambassadeur). Ce voyage marquera la deuxième apparition publique du couple en Angleterre en 2022. En juin, Harry et Meghan, qui on coupé les ponts avec la famille royale et déménagé en Californie en 2020, avaient pris part aux festivités marquant les 70 ans de règne de la reine Élisabeth II.