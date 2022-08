En Californie: Meghan et Harry menacés par un puma

Meghan et Harry vivent à Montecito, en Californie. IMAGO/Pacific Press Agency

Ce n’est pas parce qu’on habite dans une ville huppée dans laquelle se côtoient des stars comme Brad Pitt, Ariana Grande, Adam Levine ou encore Ellen DeGeneres que l’on est à l’abri de tout. Le prince Harry et son épouse Meghan en font actuellement l’expérience. D’après le «Sun», le couple a récemment appris qu’un puma rôdait non loin de sa demeure, à Montecito, et qu’il fallait donc qu’il prenne toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher que l’animal pénètre sur sa propriété.

Le félin a été aperçu sur des images prises par une caméra de vidéosurveillance de l’un des habitants de Montecito le 23 juillet 2022. Depuis lors, les habitants craignent une attaque. Et le poulailler que possèdent le duc et la duchesse de Sussex, qu’ils avaient montré à Oprah Winfrey lorsqu’elle était venue les interviewer, pourrait attirer le puma, dont on ignore s’il est un mâle ou une femelle.