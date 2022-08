Egalité: Meghan Markle débarque avec un podcast féministe

Idées fausses

De l’antipathie pour les femmes ambitieuses

Une observation confirmée par les recherches de Laura Kray, professeure à Berkeley et directrice de la faculté de l’étude de l’égalité, du genre et du leadership. Elle explique à Meghan Markle avoir mené plusieurs études dans lesquelles des scénarios identiques ont été donnés à des hommes et des femmes. Résultat? Le comportement des femmes est généralement perçu de manière plus négative que celui des hommes. «À situation égale, les femmes ambitieuses étaient perçues comme avides de pouvoir, manipulatrices et indignes de confiance, explique la professeure Kray. Un homme ambitieux, était quant à lui catalogué de leader et de modèle. Pour un comportement identique, nous observons que les termes utilisés sont différents. Ma conclusion est que l’ambition chez une femme génère un sentiment d’antipathie chez la plupart des gens», constate-t-elle.