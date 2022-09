Grande-Bretagne : Meghan Markle serait «une sociopathe narcissique»

Plus de deux semaines après le décès de la reine, la cote de popularité de Meghan Markle au Royaume-Uni ne devrait pas grimper dans les semaines à venir. Et pour cause, l'ouvrage «Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown» du journaliste Valentine Low promet de nouvelles révélations sur le caractère parfois difficile de la duchesse de Sussex.