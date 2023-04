Kiss cam à Los Angeles: Meghan refuse d'embrasser Harry et éclate de rire

Lund soir, cette fameuse kisscam s'est posée sur Harry et Meghan, alors qu'ils assistaient au match opposant les Los Angeles Lakers et les Grizzlies de Memphis (score final 117-111 après prolongations). La foule a alors encouragé le couple à se faire un petit bisou et si le fils cadet du roi d'Angleterre s'est légèrement penché pour décrocher une preuvre d'affection, Meghan l'a gentiment repoussé puis a éclaté de rire.

Que les fans de Harry et Meghan se rassurent, il ne s'agissait là que de pudeur face à la caméra puisque la maman d'Archie et de Lilibet a multiplié les gestes de tendresse envers son mari durant tout le match. À noter que Kate et William ont aussi déjà été filmés et qu'ils ne se sont évidemment jamais pliés à l'exercice.