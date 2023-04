États-Unis: Meghan Trainor souffre de vaginisme

L’Américaine de 29 ans peine à prendre son pied sous la couette. Imago

La vie sexuelle de Meghan Trainor n’a plus aucun secret pour le public. La chanteuse, qui s’est associée au jeu «Candy Crush» en 2022, en a parlé sans aucune gêne dans le podcast «Workin’ On It» animé par Ryan Trainor, qui n’est autre que son frère. On y apprend les difficultés qu'elle éprouve lors de l'acte sexuel avec l’acteur Daryl Sabara, en raison des douleurs que cela lui procure.

Ces difficultés à coucher avec son mari ont incité Meghan à consulter un médecin. Diagnostic: elle souffre de vaginisme, un trouble sexuel ayant des causes neuronales ou hormonales qui provoque un resserrement involontaire du vagin empêchant toute pénétration: «On m’a dit que j’avais ça. Avant, je pensais que toutes les femmes du monde avaient toujours mal pendant et après les rapports sexuels.»

En plus de ces douleurs, la lauréate d’un Grammy Award en 2016, a révélé qu’après l’arrivée de son fils, Riley âgé de 2 ans, elle ne voulait plus que son homme la touche. «Je lui disais de ne pas me regarder, de ne pas me toucher. Ça m’a pris un bon moment, une année je dirais, avant de même reconsidérer le fait de coucher avec lui», s’est-elle souvenue tout en saluant la patience de «saint» de Daryl.

Sans solution

Dans tous les cas, l’interprète de «All About That Bass» est parvenue à remettre le couvert puisqu’elle est actuellement enceinte d’un deuxième garçon. «Quand nous avons conçu cet enfant, je devais mettre de la glace après l’acte. Je faisais l’étoile de mer. On s’est quand même amusé même s’il doit y avoir d’autres moyens pour ne pas avoir mal», a-t-elle raconté.

Elle a encore détaillé qu’elle avait testé différentes positions et différents «angles», mais que c’était pire à chaque fois. «Surtout quand je suis sur lui. Ça, c’est un véritable cauchemar.» À l’heure actuelle, Meghan Trainor n’a pas trouvé la solution miracle, y compris après avoir tenté la «méditation transcendantale»: «Je vais trouver la solution. Je vais devenir une star du sexe.»