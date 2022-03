Procès en Belgique : Mehdi Nemmouche devant les juges à Bruxelles

Mehdi Nemmouche, jihadiste français accusé des quatre assassinats commis en 2014 au musée Juif de Bruxelles, comparaît lundi devant la cour d'assises de la capitale belge pour une nouvelle audience préparatoire, trois jours avant l'ouverture de son procès placé sous étroite surveillance policière. L'audience, convoquée à 9h, vise à désigner le jury populaire qui décidera avec les magistrats de la cour du sort du jihadiste. Le procès commencera officiellement jeudi, avec la lecture de l'acte d'accusation et pourrait durer jusqu'à fin février.

L'attentat antisémite de Bruxelles avait ému la communauté internationale. Plus de 300 journalistes belges et étrangers sont accrédités pour suivre les débats. Jugé avec un complice présumé, un autre Français qui doit aussi répondre d'«assassinat terroriste» et encourt comme lui la prison à perpétuité, Mehdi Nemmouche, 33 ans, fait figure de principal accusé. Si les 12 jurés soutiennent la thèse de l'accusation, la tuerie du musée Juif restera comme le premier attentat commis en Europe par un combattant jihadiste de retour de Syrie, dix-huit mois avant le sanglant 13 novembre 2015 (130 morts à Paris).