Classement international : Meilleur parc de loisirs: Europa Park réalise le grand huit

«Le jury s’est montré particulièrement sensible au fait qu’Europa-Park mette tout en œuvre pour offrir à ses visiteurs une expérience du meilleur niveau: un grand nombre d'attractions de qualité mais aussi une excellente exploitation et maintenance du parc, explique le parc allemand. En outre, il a cette fois encore été impressionné par le mélange de manèges traditionnels et de contenus numériques ainsi que par les spectacles, les restaurants et l’offre d'hébergement proposés, jugés de première classe».