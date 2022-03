Mondial-2014 : Meireles, Ronaldo et Pepe incertains

Le milieu de l'équipe du Portugal, Raul Meireles, a rejoint Cristiano Ronaldo et Pepe parmi les joueurs incertains pour le match face à la Russie, en qualifications pour le Mondial-2014.

C’est ce qu’a indiqué l'entraîneur de la sélection portugaise, Paulo Bento. «Raul s'est blessé jeudi, Ronaldo et Pepe ont fait leur premier entraînement de la semaine jeudi aussi, et nous prendrons nos décisions juste avant le match», a déclaré le sélectionneur portugais lors d'une conférence de presse à Moscou. Cristiano Ronaldo et Pepe se sont blessés dimanche dernier lors du «clasico» espagnol qui a opposé leur club du Real Madrid au FC Barcelone.