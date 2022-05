A Londres: Mel B décorée par le prince William

Le 4 mai restera gravé dans la mémoire de Mel B. Ce jour-là, la chanteuse et membre des Spice Girls, groupe qui a fêté ses 25 ans sans Victoria Beckham, a été nommée membre de l’Ordre de l'Empire britannique par le prince William, un titre venant récompenser le travail de la Britannique de 46 ans en faveur des victimes de violences domestiques. Elle était notamment apparue dans une vidéo de l’association Women’s Aid, dont elle est la marraine.

La cérémonie s’est déroulée au palais de Buckingham, ce qui n’était plus arrivé depuis le mois de mars 2020 et le début de la pandémie de Covid-19. Mel B était venue accompagnée de sa maman et les deux femmes portaient une robe dessinée par Victoria Beckham. Selon le «Sun», la chanteuse a déclaré que cet honneur n’était pas pour elle, mais pour toutes les femmes tuées par leur conjoint.