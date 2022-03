Violences conjugales : Mel B frappée par son ex, sa fille raconte

Phoenix, 22 ans, fille de la chanteuse et ancienne Spice Girl Mel B, livre un témoignage glaçant sur un épisode de violences conjugales subi par sa maman.

«J’avais 14 ou 15 ans. J’étais dans ma chambre, tard dans la nuit, et j’ai entendu ma mère et Stephen se battre, a-t-elle confié au Sun. Maman est descendue dans la cuisine, poursuivie par Stephen. Je me suis faufilée hors de ma chambre pour vérifier, entre les marches des escaliers, si elle allait bien». Quand l’ado est retournée dans sa chambre, elle a entendu peu après de nouveaux cris.