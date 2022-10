Angleterre : L'ex-Spice Girl Mel B va bientôt se remarier

Il faut dire que Rory aurait aidé sa dulcinée à se réconcilier avec la gent masculine. La chanteuse a en effet vécu dix ans d’enfer avec son ex-mari Stephen Belafonte, père de sa fille, Madison Brown, 11 ans, qu'elle avait accusé de violences domestiques. Ils s’étaient séparés en 2017. Un an après, celle qui a aussi eu une fille avec Eddie Murphy, rencontrait son nouveau fiancé. «Mel est si heureuse et c’est très important pour elle parce qu’elle a tellement souffert. Il lui aura fallu beaucoup de temps pour qu’elle croie à nouveau à l’amour. Rory est originaire de sa ville natale, Leeds, il la connaît depuis des années. Il est tout le contraire des gars avec qui elle a eu des relations», révèle un proche.

Le futur époux de l’ex-jurée de l’émission «America’s Got Talent» est décrit comme un «mec vraiment normal, terre à terre, avec une bonne moralité». De plus, le coiffeur aurait «vraiment travaillé dur pour créer sa propre entreprise» et ne serait pas du tout intéressé par le strass et les paillettes. De quoi envisager l’avenir avec sérénité pour Mel B…