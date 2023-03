Affaire Stormy Daniels: Melania a quitté Donald Trump quand le scandale a éclaté

Melania Trump a fini par revenir auprès de son mari, s’efforçant de faire bonne figure. Getty Images via AFP

L’Amérique est suspendue au sort de Donald Trump, qui risque une possible inculpation pénale, voire une arrestation à New York. Il est reproché à l’ancien président des États-Unis d’avoir acheté le silence de l’actrice porno Stormy Daniels durant la campagne présidentielle de 2016. Le républicain a versé 130 000 dollars à l’actrice pour qu’elle taise leur supposée relation extraconjugale survenue dix ans plus tôt. Le milliardaire craignait que ces révélations ne mettent en danger sa potentielle victoire et ne reviennent aux oreilles de son épouse, Melania.

Donald Trump était déjà installé à la Maison-Blanche quand l’affaire a éclaté, en 2018. Mais son mariage a bien failli passer à la trappe, si l’on en croit les révélations du «Daily Mail». Selon le tabloïd, la première dame a quitté son époux et a passé plusieurs nuits dans un hôtel luxueux de Washington. «Trump était dans tous ses états que Melania découvre les détails de son aventure – et une aventure avec une star du porno, qui plus est. Il savait quelles pouvaient être les conséquences et il aurait tout fait pour garder le secret», confie une source.

Menotté et photographié?

Le 18 janvier 2018, alors que Donald Trump participait au Forum de Davos, Melania a quitté Washington pour la Floride, alors qu’elle était censée accompagner son époux en Suisse. La première dame a fini par retourner auprès de son mari, sauvant les apparences du mieux qu’elle pouvait: «Tout le monde a l’air de penser que Melania n’est pas si intelligente, mais en réalité, elle est très maligne. Elle joue extrêmement bien le rôle de la femme qui soutient son époux», expliquait une source à l’époque du scandale.

Donald Trump va-t-il être arrêté et inculpé ce mardi à New York? L’affaire est juridiquement complexe. «Il n’y a pas de délit», s’est encore défendu lundi, Donald Trump sur Truth Social. Selon l’ancien procureur Renato Mariotti, même en cas d’inculpation, il est probable que le milliardaire, qui habite à Palm Beach (Floride) se rende volontairement au tribunal de Manhattan. Il y serait très symboliquement placé quelques instants en état d’arrestation, photographié, et ses empreintes digitales seraient relevées. Il pourrait même éventuellement être menotté quelques minutes.

Mais pour éviter d’en faire un «spectacle», l’ex-président «n’arriverait probablement pas au tribunal par la porte de devant», afin de fuir les caméras et pour des raisons de sécurité, selon Robert McDonald, professeur de droit pénal et ancien du Secret Service. La principale crainte des autorités serait une répétition du chaos de l’assaut du Capitole, à Washington, le 6 janvier 2021.